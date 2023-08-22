Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Riset MNC Sekuritas: Penguatan IHSG Masih Tertahan

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |08:15 WIB
Riset MNC Sekuritas: Penguatan IHSG Masih Tertahan
IHSG berpotensi melemah hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,1% ke 6,866 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG masih tertahan oleh MA20 dan waspadai area support di 6,834.

"Apabila IHSG break area tersebut, maka koreksi akan masih berlanjut ke rentang 6,793-6,800," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (22/8/2023).

Namun, apabila masih sanggup berada di atas 6,834, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk membentuk label merah ke arah 6,966-7,013.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,834, 6,798 dan resistance 6,925, 6,966.

(Taufik Fajar)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/278/3188146//mnc_sekuritas-5UsA_large.jpg
Galeri Investasi BEI MNC Sekuritas Sabet Banyak Prestasi dari BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187813//mnc_sekuritas-NhFT_large.jpg
Simak IG Live MNC Sekuritas Investasi Berkah, Aksi Nyata: Filantropi Syariah untuk Sumatera Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/320/3187727//mnc_sekuritas-3mQs_large.jpg
Pacu Semangat Kolaborasi, MNC Sekuritas Fasilitasi Studi Banding Pengelolaan Galeri Investasi IAIN Kendari di Universitas Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/622/3187344//saham-iOWM_large.jpg
Tips MotionTrade: Memanfaatkan Saham yang Sedang All Time High
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187016//mnc_bank-h4H9_large.jpg
Saatnya Cuan! Buka RDN MNC Bank di MotionTrade dan Dapatkan Bonus Sultan Rp50.000 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/278/3186661//mnc_sekuritas-9d4i_large.jpg
MNC Sekuritas Raih Best Community Empowerment Initiative di ESG Initiative Awards 2025
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement