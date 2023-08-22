Riset MNC Sekuritas: Penguatan IHSG Masih Tertahan

JAKARTA - MNC Sekuritas menyampaikan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sebelumnya menguat 0,1% ke 6,866 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun penguatan IHSG masih tertahan oleh MA20.

MNC Sekuritas mengatakan, penguatan IHSG masih tertahan oleh MA20 dan waspadai area support di 6,834.

"Apabila IHSG break area tersebut, maka koreksi akan masih berlanjut ke rentang 6,793-6,800," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (22/8/2023).

Namun, apabila masih sanggup berada di atas 6,834, maka IHSG masih berpeluang menguat untuk membentuk label merah ke arah 6,966-7,013.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6,834, 6,798 dan resistance 6,925, 6,966.

(Taufik Fajar)