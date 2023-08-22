TRON Garap Proyek Sistem Pengendalian Lalu Lintas Berbasis AI di Solo

JAKARTA – PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk atau TKDN melaporkan perkembangan sistem pengendalian lalu lintas cerdas (ITCS). Emiten berkode TRON ini tengah menggarap proyek ITCS di Solo.

Direktur Utama PT TKDN David Santoso memberikan laporan langsung kepada Walikota Solo bahwa sistem ITCS yang saat ini terpasang di 2 simpang kota Solo, yaitu Simpang Tugu Wisnu Manahan dan Simpang Sumber Girimulyo, telah diuji dan mendapatkan sertifikasi VV&E (Verifikasi, Validasi & Evaluasi) oleh Intelligent Transportation System Association of Indonesia (ITS Indonesia) yang merupakan organisasi independen yang mewakili ITS Asia Pacific Forum dan ITS World Community.

BACA JUGA: 5 Emiten Gelar RUPS hingga Bagi Dividen Hari Ini

“Dengan adanya sertifikasi VV&E ini, PT TKDN terbukti telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini Kemeterian Perhubungan dan mampu menyesuaikan dengan kondisi lalu lintas di Indonesia,” jelas David, Selasa (21/8/2023).

BACA JUGA: 7 Calon Emiten dengan Aset Jumbo Siap Listing di BEI

Sebagai smart city enabler di Indonesia, PT TKDN memanfaatkan teknologi AI Digital Twin 3D Generasi ke-5 dan teknologi AI Predictive Modelling dalam sistem ITCS ini. Sistem secara otomatis akan mendeteksi jika kondisi di simpang terpantau padat dan membutuhkan lampu hijau lebih panjang atau jika salah satu simpang memiliki tingkat kepadatan lebih tinggi agar mendapat lampu hijau lebih lama serta mempercepat lampu merah di simpang lainnya secara realtime.