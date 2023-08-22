Champ Resto (ENAK) Kantongi Pinjaman Rp375,07 Miliar, Dipakai Buat Apa?

JAKARTA - PT Champ Resto Indonesia Tbk (ENAK) mengantongi pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) atau Bank BCA sebesar Rp375,07 miliar. Adapun, keduanya menandatangani perjanjian kredit pada 18 Agustus 2023 lalu.

Secara rinci total pinjaman tersebut terbagi menjadi empat yaitu, fasilitas kredit lokal dengan plafon sebesar Rp10 miliar, fasilitas time loan seasonal dengan plafon sebesar Rp16,50 miliar, fasilitas installment loan sebesar Rp3,50 miliar, serta fasilitas kredit investasi (takeover dan baru) sebesar Rp345,07 miliar.

“Fasilitas tersebut di atas bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha perseroan,” kata Direktur ENAK, Christopher Supit dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/8/2023).

Lebih lanjut, Christopher mengatakan bahwa transaksi yang dilakukan tidak memiliki dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum dan kelangsungan usaha perseroan.

Perihal kinerja, Champ Resto mencatatkan penurunan laba sepanjang enam bulan pertama tahun 2023. Pengelola gerai Gokana Ramen & Teppan ini membukukan laba bersih sebesar Rp30,12 miliar, susut 29,80% dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp42,92 miliar.