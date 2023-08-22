Emiten Pupuk NPGF Rugi Rp38,25 Miliar

JAKARTA - Produsen pupuk PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) menerbitkan ulang laporan keuangan audited tahun 2022 dengan adanya koreksi atas kesalahan penyajian sejumlah pos keuangan baik laba/rugi maupun neraca.

BACA JUGA: 5 Emiten Gelar RUPS hingga Bagi Dividen Hari Ini

Dalam rilis terbarunya, rugi bersih NPGF menembus angka Rp38,25 miliar tahun 2022, terpaut tipis dari pelaporan sebelumnya yang mencapai Rp38,58 miliar.

Performa ini mendorong saldo NPGF mengalami defisit sebesar Rp22,35 miliar, sekaligus membuat laba bersih per saham dasar NPGF menjadi minus Rp11,91 per saham. Demikian tersaji di keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/8/2023).

BACA JUGA: 7 Calon Emiten dengan Aset Jumbo Siap Listing di BEI

Adapun penjualan pupuk NPGF tahun lalu mencapai Rp154,39 miliar, yang sebagian besar diborong oleh pelanggan pihak ketiga. Sementara entitas relasinya hanya menyerap Rp4,53 miliar.