HOME FINANCE MARKET UPDATE

Emiten Pupuk NPGF Rugi Rp38,25 Miliar

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |15:00 WIB
Emiten Pupuk NPGF Rugi Rp38,25 Miliar
Produsen pupuk NPGF alami kerugian (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Produsen pupuk PT Nusa Palapa Gemilang Tbk (NPGF) menerbitkan ulang laporan keuangan audited tahun 2022 dengan adanya koreksi atas kesalahan penyajian sejumlah pos keuangan baik laba/rugi maupun neraca.

Dalam rilis terbarunya, rugi bersih NPGF menembus angka Rp38,25 miliar tahun 2022, terpaut tipis dari pelaporan sebelumnya yang mencapai Rp38,58 miliar.

Performa ini mendorong saldo NPGF mengalami defisit sebesar Rp22,35 miliar, sekaligus membuat laba bersih per saham dasar NPGF menjadi minus Rp11,91 per saham. Demikian tersaji di keterbukaan informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (22/8/2023).

Adapun penjualan pupuk NPGF tahun lalu mencapai Rp154,39 miliar, yang sebagian besar diborong oleh pelanggan pihak ketiga. Sementara entitas relasinya hanya menyerap Rp4,53 miliar.

