HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Besok Dibayangi Kinerja Keuangan Emiten, Berikut Analisanya

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |20:05 WIB
IHSG Besok Dibayangi Kinerja Keuangan Emiten, Berikut Analisanya
Prediksi IHSG Hari Ini . (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan besok diprediksi bergerak cenderung terkonsolidasi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan indeks saham akan berada di kisaran 6.757 - 6.954.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan, pergerakan IHSG terlihat sedang berusaha ke luar dari rentang konsolidasi wajarnya.

"Sedangkan masih rilisnya kinerja keuangan emiten akan turut membayangi pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang,” ujar William dalam risetnya, Selasa (22/8/2023).

Menurut William, sentimen dari masih tercatatnya capital outflow selama bulan Agustus tetap perlu diwaspadai.

"Jika IHSG belum mampu ditutup diatas resisten level terdekatnya maka IHSG akan cenderung terkonsolidasi," katanya.

Sebelumnya, IHSG berada di zona hijau pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup naik 50,41 poin atau 0,17% ke level 6.916,45.

Pada penutupan IHSG , Selasa (22/8/2023), terdapat 274 saham menguat, 235 saham melemah dan 239 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp10,8 triliun dari 20,5 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 naik 0,97% ke 962,959, indeks JII menguat 0,71% ke 557,754, indeks IDX30 menguat 0,98% ke 499,26 dan indeks MNC36 naik 1,09% ke 371,911.

Indeks sektoral kompak menguat diantaranya energi 1,28%, bahan baku 0,97%, industri 0,62%, non siklikal 0,15%, siklikal 0,67%, kesehatan 0,29%, keuangan 0,38%, properti 0,48%, infrastruktur 0,48%, transportasi 1,38%. Sedangkan yang melemah hanya sektor teknologi 0,91%.

Saham-saham rekomendasi yang dapat jadi pilihan diantaranya:

- SMGR

- ITMG

- BMRI

Halaman:
1 2
