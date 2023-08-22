Harga Minyak Turun karena Permintaan Bahan Bakar di China Melemah

Harga minyak dunia hari ini. (Foto: Reuters)

JAKARTA - Harga minyak mentah lebih rendah pada akhir perdagangan Senin (Selasa pagi WIB), karena harapan terhadap permintaan China memudar.

Dikutip Antara, Selasa (22/8/2023) Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Oktober tergelincir 34 sen atau 0,4%, menjadi menetap pada 84,46 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange.

Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman September merosot 53 sen atau 0,65% menjadi ditutup pada 80,72 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange.

Di awal sesi, kedua harga acuan minyak telah naik sebanyak satu dolar AS.

“Tampaknya (pemulihan China) tidak akan terjadi,” kata John Kilduff, partner di Again Capital. "Diragukan mereka akan membeli. Mereka membeli banyak minyak mentah untuk disimpan di awal tahun. Mereka duduk di banyak minyak mentah," tambahnya.