Gubernur BI Bongkar Rahasia Kekuatan Ekonomi Indonesia di Semester I-2023

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo ungkap rahasia kinerja ekonomi RI cemerlang di semester I-2023. (Foto: YouTube/BI)

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan bahwa pencapaian ekonomi Indonesia yang cemerlang di paruh pertama tahun 2023.

Gubernur BI, Perry Warjiyo menyebut kalau hal itu berhasil dicapai dengan adanya bauran kebijakan antara BI dengan pemerintah.

Perry mengatakan bauran kebijakan BI memiliki tiga pesan inti. Pertama, kinerja ekonomi Indonesia di 2023 dan outlooknya untuk 2024 adalah salah satu yang terbaik, meskipun sedang berada di tengah-tengah ketidakpastian dan spillover global.

"Kenapa? Kami sangat inovatif (dengan kebijakan kami). Kami memiliki framework target inflasi yang mendasar, tetapi kami juga menyoroti isu-isu terkini mengenai arus modal dan sistem keuangan," ujar Perry dalam Opening Ceremony ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Kedua, bauran kebijakan BI di 2023 dan 2024 mencakup kebijakan moneter untuk pro-stabilitas sementara kebijakan manufakturnya mengarah ke pro-pertumbuhan (pro-growth).

Yang ketiga, koordinasi kebijakan yang kuat antara BI dengan pemerintah, dalam bentuk kebijakan fiskal dan reformasi struktural, dan juga dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).