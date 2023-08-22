Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN Digelar Hari Ini

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |10:34 WIB
Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral se-ASEAN Digelar Hari Ini
Pertemuan Menkeu dan Gubernur Bank Sentral di Jakarta (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN akan kembali digelar tanggal 22-25 Agustus. Pertemuan ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting (AFMGM) ke-2 akan menjadi pertemuan penutup ini akan menegaskan perwujudan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan.

Pertemuan AFMGM ke-2 ini akan dihadiri oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari sembilan negara ASEAN yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.

Selain itu, sesuai dengan ASEAN Leaders' Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership in November 2022, ASEAN turut mengundang Timor-Leste untuk berpartisipasi sebagai pengamat dalam rangkaian pertemuan ini.

"Rangkaian pertemuan AFMGM ini juga akan dihadiri perwakilan dari enam organisasi internasional yaitu Asian Development Bank (ADB), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), International Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB), Bank for International Settlements (BIS), and World Bank (WB) serta mitra strategis yaitu Australia dan European Union (EU)," ditulis dari keterangan resmi bersama di situs Bank Indonesia (BI) di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Pertemuan AFMGM kali ini bertujuan untuk memantau dan memperbarui perkembangan capaian-capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) dan untuk mendiskusikan isu-isu terkini yang menjadi perhatian utama bagi negara-negara anggota ASEAN.

