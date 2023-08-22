Suram! S&P Pangkas Peringkat Bank AS, Ini Daftarnya

JAKARTA - S&P Global memangkas peringkat kredit dan merevisi prospeknya untuk beberapa bank AS, mengikuti langkah serupa oleh Moody's, memperingatkan bahwa risiko pendanaan dan profitabilitas yang lebih lemah kemungkinan akan menguji kekuatan kredit sektor tersebut.

S&P menurunkan peringkat Associated Banc-Corp dan Valley National Bancorp karena risiko pendanaan dan ketergantungan yang lebih tinggi pada simpanan para broker atau perantara.

Lembaga pemeringkat tersebut, juga menurunkan peringkat UMB Financial Corp, Comerica Bank dan Keycorp, mengutip arus keluar deposito yang besar dan suku bunga yang lebih tinggi.

Kenaikan tajam dalam suku bunga membebani pendanaan dan likuiditas banyak bank AS, S&P mengatakan dalam catatan ringkasan, menambahkan bahwa simpanan yang dipegang oleh bank yang diasuransikan di Federal Deposit Insurance Corp (FDIC) akan terus menurun selama Federal Reserve mempertahankan pengetatan secara kuantitatif.

Lembaga pemeringkat juga menurunkan prospek S&T Bank dan River City Bank menjadi negatif dari stabil karena paparan real estat komersial (CRE) yang tinggi di antara faktor-faktor lainnya.