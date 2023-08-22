Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Jurus Jitu BI Geber Ekonomi Indonesia

Michelle Natalia , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:22 WIB
Jurus Jitu BI Geber Ekonomi Indonesia
Bank Indonesia beberkan jurus jitu dorong ekonomi Indonesia. (Foto: BI)
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan detail bauran kebijakan moneter dan makroprudensial yang berhasil mendorong baiknya kinerja perekonomian Indonesia.

Bauran ini ditujukan untuk mempertahankan stabilitas harga dan keuangan, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Di kebijakan moneter, ada impossible trinity, yaitu stabilitas harga, stabilitas nilai tukar, dan kecukupan cadangan devisa," ujar

Gubernur BI, Perry Warjiyo dalam Opening Ceremony ASEAN Fest 2023 di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan bahwa pihaknya melanjutkan framework penurunan inflasi, tetapi di saat yang sama melengkapinya dengan stabilitas nilai tukar.

"Di beberapa aspek, memang kami membutuhkan arus modal, tapi disini kami menahan diri supaya tidak menggunakan aliran modal ini. Kebanyakan negara ASEAN menggunakan stabilitas nilai tukar untuk melengkapi framework pengendalian inflasi," ungkap Perry.

