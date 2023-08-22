Bank Muamalat Fasilitasi Pendaftaran Haji untuk Diaspora Indonesia di Malaysia

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memfasilitasi pendaftaran haji secara online bagi diaspora Indonesia yang ada di Malaysia. Nasabah diaspora kini dapat membuka Rekening Tabungan Jemaah Haji (RTJH) dan pembayaran setoran awal porsi haji regular melalui aplikasi Muamalat DIN.

Layanan ini diperkenalkan dalam kegiatan silaturahmi antara Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Bank Muamalat, dan perwakilan diaspora Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia belum lama ini.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, potensi calon jemaah haji Indonesia di Malaysia sangat besar. Potensi tersebut akan dimaksimalkan oleh Bank Muamalat dengan memberikan kemudahan layanan pendaftaran haji dimana warga negara Indonesia yang berada di Malaysia dapat mendaftar haji cukup melalui smartphone.

“Dari sisi teknologi dan pelayanan, kami sudah sangat siap dalam mengakomodir kebutuhan pendaftaran haji bagi saudara-saudara kita yang ada di Malaysia. Kami juga sangat mengapresiasi dukungan dari para pihak di antaranya Kemenag, BPKH, dan Kedubes RI di Malaysia sehingga layanan ini dapat terealisasi,"ujarnya, Selasa (22/8/2023).