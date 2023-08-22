Advertisement
HOT ISSUE

Pak Bas Ajak SIWI Ikut World Water Forum Bali 2024

Nasya Emmanuela Lilipaly , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:35 WIB
Pak Bas Ajak SIWI Ikut World Water Forum Bali 2024
Basuki Hadimuldjono mengajak SIWI ikut world water forum (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuldjono mengajak Stockholm International Water Institute (SIWI) berperan aktif dalam World Water Forum ke-10 di Bali.

“Pemerintah Indonesia ingin SIWI bisa berpartisipasi dalam World Water Forum ke-10. Tidak hanya sebagai peserta biasa, tetapi berperan aktif dalam working group dan sebagai exhibitor pada Fair and Expo,” kata Basuki dilansir dari Antara, Selasa (22/8/2023).

Menurut Basuki, kinerja SIWI dalam mendukung program WASH (Water, Sanitation and Hygiene) dari UNICEF melalui program-program capacity building dan proyek-proyek di bidang air dan sanitasi sangat baik dan sesuai dengan kebutuhan Indonesia.

“Saya rasa ini sesuai dengan kebutuhan kita, karena Indonesia hingga 2024 akan menyelesaikan target Sustainable Development Goals (SDG) untuk 100 persen akses air bersih dan 90 persen akses sanitasi pada 2030, termasuk layanan air bersih perpipaan. Sehingga, SIWI dapat membantu dengan keahlian dan pengalamannya,” ujarnya.

Basuki turut mengajak SIWI untuk mengembangkan kantor perwakilannya ke berbagai wilayah, termasuk Asia Tenggara. Terlebih saat ini SIWI telah memiliki kantor perwakilan di Aman, Yordania, dan Pretoria, Afrika Selatan.

