Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Di Depan Mahasiswa, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun pada 2023

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |11:56 WIB
Di Depan Mahasiswa, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun pada 2023
Menteri investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia janji target realisasi investasi 2023 tercapai. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji bahwa realisasi investasi di tahun 2023 akan mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menyampaikan pidato dalam acara Pembekalan Calon Wisudawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

 BACA JUGA:

"Saya janji kepada teman-teman semua bahwa Insya Allah tahun 2023 realisasi investasi kita akan mencapai Rp1.400 triliun," ucap Bahlil dilansir dari siaran YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Selasa (22/8/2023).

Bahlil menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut harus dicapai jika ingin ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5%.

Sebab menurut Bahlil pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 sebesar 5,17% salah satu instrumen pendukungnya adalah investasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185188/investasi-u4hc_large.JPG
Buka Peluang Kerja Sama Investasi, Formas Jalin Kolaborasi dengan Investor China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184531/investasi_di_indonesia-BbTo_large.jpg
Wamen Investasi Ungkap Toyota Bakal Bangun Pabrik Etanol di Lampung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184526/wamen_investasi_soal_ormas_palak_investasi-7SiI_large.jpg
Aksi Premanisme dan Ormas Bikin Biaya Investasi di Indonesia Bengkak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/320/3181873/investasi_di_jakarta-KxHA_large.jpg
Investasi Melesat Tembus Rp204,2 Triliun, Jakarta Jadi Daya Tarik Ekonomi Nasional 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180582/menko_airlangga-MImJ_large.jpg
Indonesia dan Korea Selatan Sepakat Perkuat Kerja Sama Ekonomi, Ini Daftar Proyeknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/622/3178724/emas-Z7cv_large.jpg
Tingkatkan Literasi Keuangan Orang RI, Harga Emas Naik Langsung Beli Ketika Turun Bingung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement