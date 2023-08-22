Di Depan Mahasiswa, Bahlil Janji Investasi Capai Target Rp1.400 Triliun pada 2023

JAKARTA - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berjanji bahwa realisasi investasi di tahun 2023 akan mencapai target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun.

Hal tersebut disampaikan Bahlil saat menyampaikan pidato dalam acara Pembekalan Calon Wisudawan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

BACA JUGA:

"Saya janji kepada teman-teman semua bahwa Insya Allah tahun 2023 realisasi investasi kita akan mencapai Rp1.400 triliun," ucap Bahlil dilansir dari siaran YouTube Kementerian Investasi/BKPM, Selasa (22/8/2023).

Bahlil menjelaskan bahwa target realisasi investasi tersebut harus dicapai jika ingin ekonomi Indonesia tetap berada di atas 5%.

Sebab menurut Bahlil pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023 sebesar 5,17% salah satu instrumen pendukungnya adalah investasi.