KCIC Pastikan SDM dan Perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berstandar Internasional

BANDUNG - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memastikan kesiapan SDM dalam operasional maupun perawatan Kereta Cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu aspek yang penting.

Karena itu transfer pengetahuan dan teknologi terus dilakukan agar kemampuan dan kompetensi SDM Indonesia semakin siap jelang kegiatan operasi KA Cepat.

GM Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa menyebutkan jika perawatan KA Cepat akan menggunakan standar internasional. Perawatan KA Cepat menjadi salah satu bagian penting agar operasi KA Cepat bisa berjalan dengan aman, lancar dan nyaman.

"Perawatan KA Cepat adalah aspek vital dan menjadi perhatian untuk memastikan perjalanan KA Cepat berjalan tanpa kendala. Karena itu kemampuan dan kompetensi SDM terus kami asah melalui proses transfer teknologi dan pengetahuan yang berjalan dari para tenaga ahli yang telah terlatih untuk merawat KA Cepat," ujarnya di Bandung dikutip Selasa (22/8/2023).

Kehadiran KA Cepat di Indonesia memberikan kesempatan pada SDM Indonesia untuk meningkatkan kompetensi di bidang perkeretaapian.

Hal ini akan berdampak positif pada perkembangan dunia perkeretaapian di Indonesia, karena saat ini sebanyak 160 pegawai tengah mendapatkan transfer pengetahuan tentang perawatan KA Cepat di Depo Tegalluar dari tenaga ahli. 40 diantaranya merupakan pegawai yang nantinya akan ditempatkan sebagai EMU Maintenance atau petugas perawatan sarana.