10 Alasan Aneh Driver Ojol Diberi Rating Bintang Satu

JAKARTA - 10 alasan aneh driver ojol diberi rating bintang satu. Hal ini sangat mempengaruhi performa driver ke depannya.

Rating bintang bagi seorang driver ojol menjadi suatu hal yang cukup penting. Melalui rating tersebut, dapat menentukan kinerja seorang driver ojol.

Sebagai seorang penumpang atau pengguna ojol, rasa aman dan nyaman itu menjadi hal yang utama, yang ingin didapatkan. Ketika penumpang tidak mendapatkan hal tersebut tidak jarang mereka akan memberikan rating yang kurang baik kepada driver ojolnya.

Dilansir dari berbagai sumber, mengenai alasan-alasan aneh penumpang memberikan rating Bintang satu kepada driver ojol.

1. Panggilan Kepada Penumpang

Sebagai seorang driver, terkadang mereka kurang memperhatikan akan hal ini. Di mana sapaan yang digunakan oleh si ojol tidak sesuai dengan yang diharapkan penumpang.

Salah satu komentar dari pelanggan,

“Don’t call me ‘mbak’. You are in Jkt! Say it ‘non’ or ‘kak’”, mengutip salah satu komentar penumpang.

2. Udah Ajak Ngobrol Tapi Diem Aja

Alasan lain mengapa seorang ojol diberikan rating satu. Disaat penumpang berusaha untuk mengajak ngobrol driver tapi driver diam aja.

“Diajak ngobrol diem aja”, mengutip komentar penumpang.

Ternyata, ada alasan dibalik sang driver ojol diem aja dikarenakan driver ojo tersebut adalah seorang tuna rungu.

3. Penumpang Salah Pencet Nih Kayaknya

Bukan alasan tetapi lebih ke penumpang yang kemungkinan salah pencet. Dikarenakan si driver ojol mendapatkan uang Rp80.000 yang merupakan sebuah tip dari penumpang tetapi rating Bintang yang diberikan hanya 1 tanpa komentar apapun.

4. Maksudnya Bercanda tapi Dianggap Serius

Tidak jarang juga driver ojol berusaha untuk mengajak bicara penumpang, tetapi mungkin penumpang nya salah tangkap maksud si driver ojol sehingga diberikan rating Bintang satu.

“driver tidak sopan…mengajak saya ke pelaminan…!!!”, mengutip komentar penumpang