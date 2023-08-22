Erick Thohir Klaim Biaya Logistik RI Turun, Ini Buktinya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengklaim biaya logistik (logistic cost) di dalam negeri turun signifikan. Penurunan terjadi setelah pihaknya menggabungkan (merger) PT Pelindo I-IV pada Oktober 2021 lalu.

Dia mengatakan biaya logistik turun menjadi 11 persen, dari posisi sebelumnya 23%. Penurunan ini membuat Indonesia unggul jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dengan persentase biaya logistik di angka 12%.

BACA JUGA:

"Sebelumnya, logistic cost mencapai 23%, sekarang jadi 11%," ungkap Erick, Senin (22/8/2023).

Dia juga mengupayakan agar biaya logistik di Indonesia terus menurun sehingga semakin meringankan dunia bisnis.

BACA JUGA:

Erick mendorong agar efisiensi terus menjadi agenda utama pada perusahaan-perusahaan milik negara yang dia pimpin.

"BUMN terus menekan logistic cost, Pelindo dari empat (perusahaan) menjadi satu," katanya.