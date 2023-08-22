Berapa Gaji Kerja di Miniso?

JAKARTA - Berapa gaji kerja di Miniso? Jaringan ritel asal Tiongkok bergaya Jepang yang terkenal akan harga produk-produknya yang terjangkau.

Miniso adalah perusahaan yang bergerak di bawah perusahaan holding Aiyaya. Pendirinya, Jack Ye atau yang juga dikenal Ye Guofu menginisiasi kerja sama dengan Miyake Junya untuk mendirikan toko Miniso pertama yang saat itu terletak di Cina pada 2013 yang lalu.

Setelah 1 dekade ekspansi yang terus dilakukan Miniso, kini mereka sudah memiliki 5.500 toko yang tersebar di 100 negara dan menarik lebih dari 1 miliar pelanggan di seluruh dunia. Pada Mei yang lalu Miniso Group Holding melaporkan pendapatannya di kuartal pertama 2023 adalah sebesar Rp6,58 triliun.

Di Indonesia sendiri, ritel Miniso pertama kali hadir pada 2016. Tahun pertamanya masuk di Indonesia, total ritelnya sudah mencapai 50 lebih.

Pesatnya ekspansi yang dilakukan Miniso itu menjadi sinyal positif bagi banyak orang untuk mulai mencari tahu, berapa sebenarnya gaji kerja di Miniso?

Berikut daftarnya:

1. Pramuniaga – Rp2 juta—Rp4 juta/bulan

2. Store Assistant – Rp3 juta—Rp4 juta/bulan

3. Cashier – Rp3 juta—Rp5 juta/bulan

4. Sales Associate Rp4 juta—Rp5 juta/bulan

5. Visual Merchandiser Rp5 juta—Rp6juta/bulan