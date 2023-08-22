Ini 22 Daftar Anak Perusahaan Pertamina yang Jarang Orang Tahu

JAKARTA - Ini 22 daftar anak perusahaan Pertamina yang jarang orang tahu.

Pertamina, bagi sebagian orang ketika mendengarnya spontan mungkin akan langsung berpikir sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perminyakan atau gas. Walau tidak salah, namun Pertamina sejatinya memiliki anak perusahaan lain, yang bidang usahanya sangat berlainan dengan perusahaan utamanya.

Seperti rumah sakit, transportasi udara, perbaikan kapal hingga perusahaan pelayaran skala internasional.

PT Pertamina Persero pada awalnya memang hanya mengelola ladang minyak dan gas di Sumatera. Di awal berdirinya pada 1950 Pertamina dinamakan PT Eksploitasi Tambang Minyak Sumatera Utara. Lalu berganti nama menjadi PT Perusahaan Minyak Nasional (Permina) pada 10 Desember 1957, yang akhirnya diperingati sebagai hari lahir Pertamina.

Berikut 22 daftar anak perusahaan Pertamina yang jarang orang tahu:

1. Dana Pensiun Pertamina

Mengelola data peserta dan mengembangkan dana guna memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat subjek.

2. PT Nusantara Regas

PT Nusantara Regas terlibat dalam pengadaan LNG, Penyediaan Fasilitas FSRU dan Fasilitas Lainnya serta penjualan Gas Bumi.

3. PT Patra Dok Dumai

Anak perusahaan Pertamina ini bergerak di bidang Teknologi pemeliharaan perbaikan kapal yang sebelumnya bernama Unit Operasi Pertamina.

4. PT Patra Jasa

PT Patra Jasa bergerak di Hotel / Motel Management, kantor dan sewa properti, termasuk barang-barang eks Pertamina dan PT Patra Jasa aset sendiri.

5. PT Pelita Air Service

Pelita Air Service bergerak dalam bidang transportasi udara, Aircraft Charter, dan Regular Air Services.

6. PT Pertamina Bina Medika

Salah satu anak perusahaan Pertamina ini dulunya bernama RSPP yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dan Rumah Sakit di Jakarta.

7. PT Pertamina Dana Ventura (d/h. PT. Pertamina Saving & Investment)

Perusahaan ini dulunya bernama YTPP dan bergerak di bidang Investment Portfolio Management Services.

8. PT Pertamina Drilling Services Indonesia

Pertamina Drilling Services Indonesia yang merupakan salah satu bagian PT.Pertamina (Persero) yang bergerak di bidang Drilling Services atau pekerjaan pemboran dan kerja ulang pindah lapisan sumur-sumur migas dan geothermal.