Progres 4 Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Uji Coba Mulai September 2023

JAKARTA - Progres 4 stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nantinya, uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan pada September 2023.

Uji coba ini mundur dari target awal pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada 18 Agustus 2023.

Uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung sejalan dengan proses penguatan konstruksi empat stasiunnya yakni Stasiun Halim di Jakarta, dan tiga lainnya di Jawa Barat, yaitu Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Tegalluar.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) I Kartika Wirjoatmodjo menyebut progres pembangunan Stasiun Halim sudah mencapai 97% Hal serupa juga terjadi di Stasiun Padalarang yang tercatat sesuai target (on track). Dia memastikan penguatan terus dilakukan di berbagai lokasi KCJB.

"Penguatan terus di berbagai lokasi, termasuk Stasiun Halim, kemarin saya review udah 97%. Padalarang juga progres, jadi kita on track," ucapnya di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Untuk Stasiun Tegalluar, proses integrasi akses dengan moda transportasi lain tengah dilakukan. Salah satunya dengan Stasiun Kereta Kota Bandung.

"Tegalluar nanti kita integrasikan dengan (Stasiun) Kota Bandung. Jadi nanti itu akan menyambung ke kawasan stadion dan masjid," katanya.