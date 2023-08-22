Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ngeri! Masyarakat Rugi Rp139 Ttriliun akibat Investasi Bodong hingga Pinjol Ilegal

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:19 WIB
Ngeri! Masyarakat Rugi Rp139 Ttriliun akibat Investasi Bodong hingga Pinjol Ilegal
Kerugian Akibat Pinjol Capai Rp139 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)




JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian masyarakat akibat investasi bodong hingga pinjaman online alias pinjol ilegal mencapai Rp139 triliun dalam periode 2017 hingga 2022. Rerata yang menjadi korban adalah masyarakat menengah ke bawah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Frederica Widyasari Dewi mengatakan, digitalisasi keuangan memunculkan masalah-masalah kejahatan yang bisa muncul harus diwaspadai, contohnya kerugian ratusan triliun yang disebabkan investasi bodong dan pinjaman yang didapatkan secara online.

“Di Indonesia sendiri kita bisa melihat kerugian Rp139 triliun dari investasi ilegal dan pinjaman online," ujar Friderica dalam ASEAN Fest 2023 di JCC Senayan, Selasa (22/8/2023).

Adapun aktivitas keuangan ilegal ini terbagi ke dalam beberapa entitas mulai dari investasi ilegal, pinjaman online (pinjol) ilegal, hingga gadai.

Friderica juga membeberkan bahwa pihaknya bersama stakeholder terkait yakni pihak Kepolisian dan juga Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menghentikan 6.895 entitas sejak 2017 hingga 3 Agustus 2023.

Jika dirinci, yakni 1.194 investasi ilegal, 5.450 pinjol ilegal, dan 251 gadai ilegal. Menurut Friderica, hal ini terjadi karena tingkat literasi keuangan pada masyarakat Indonesia masih sangat minim.

Pelaku kriminal berbasis siber juga makin meningkat kasusnya. Di Indonesia saja ada 700 juta kasus kriminal siber yang terjadi pada 2022.

