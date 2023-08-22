Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Tukang Bakso Bergaya Pegawai Kantoran, Lengkap Pakai Kemeja Berdasi hingga Pantofel

Himayatul Azizah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:26 WIB
Viral Tukang Bakso Bergaya Pegawai Kantoran, Lengkap Pakai Kemeja Berdasi hingga Pantofel
Viral tukang bakso pakai baju kantoran (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTAViral di media sosial video tukang bakso yang bergaya layaknya pegawai kantoran. Melansir dari Instagram @infojajan.balikpapan, Selasa (22/8/2023), menampilkan pedagang bakso yang berpakaian lengkap seperti pegawai kantoran dengan menggunakan kemeja, dasi hingga pantofel.

Diketahui pedagang bakso bergaya pegawai kantoran ini akrab disapa pakle Broto. Bakso Putra Mandala milik Broto telah berjualan sejak lama di km 4, sekitar terminal Batu Ampar, Balikpapan.

Video Broto menjadi viral ketika dirinya tengah melayani lalu sang pembeli merekam Broto. Hal ini menjadi perbincangan sebab penampilan Broto yang bergaya seperti pegawai kantoran.

Padahal Broto berjualan bakso keliling dengan sepeda motor. Namun keunikan Broto menjadi daya tarik sendiri dari segi penjualan.

Halaman:
1 2
