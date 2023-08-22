Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kementerian BUMN Klaim 90% Kreditur Waskita Setujui Skema Restrukturisasi Utang

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:31 WIB
Kementerian BUMN Klaim 90% Kreditur Waskita Setujui Skema Restrukturisasi Utang
Kreditur Waskita Setujui Skema Restrukturisasi Utang. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo memastikan restrukturisasi utang PT Waskita Karya Tbk (WSKT) rampung Agustus atau September 2023. Dirinya mengklaim 80-90% kreditur asal perbankan sudah menyetujui skema restrukturisasi yang disodorkan Kementerian BUMN.

"Kita targetnya Agustus ini kalau bisa, atau paling lama September (selesai restrukturisasi). Kalau bank kemarin sudah saya cek, Insya Allah 80-90% sudah lumayan sepakat dengan skema yang sekarang," ujar Tiko saat ditemui wartawan di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (22/8/2023).

Salah satu usulan dalam restrukturisasi adalah perpanjangan tenor atau jangka waktu pengembalian utang perbankan. Di mana, tenor utang emiten bersandi saham WSKT itu bisa diperpanjang hingga 8 tahun.

Meski mayoritas perbankan menyetujui skema restrukturisasi WSKT, Tiko mengaku sejumlah pemegang obligasi dan vendor belum menyepakati langkah penyelamatan tersebut.

Kementerian BUMN, lanjut dia, pun menempuh jalur negosiasi dengan pemegang obligasi dan vendor WSKT.

Halaman:
1 2
