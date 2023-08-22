Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bagaimana Perkembangan Bank Digital di RI?

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:54 WIB
Bagaimana Perkembangan Bank Digital di RI?
Perkembangan bank digital di Indonesia (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – Bagaimana perkembangan bank digital di Indonesia? Bank digital tengah menjamur di Indonesia, salah satunya adalah bank digital Jenius dari PT Bank BTPN Tbk (BTPN).

Jenius mencatat kenaikan dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp24,7 triliun hingga Juni 2023. Pencpaian tersebut naik 43% secara year-on-year (yoy) dari periode yang sama sebelumnya.

“Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dikelola Jenius meningkat 43% secara tahun ke tahun menjadi Rp24,7 triliun," kata Digital Banking Head Bank BTPN Irwan Tisnabudi, Selasa (22/8/2023).

Irwan mengatakan, total produk pinjaman turut mengalami pertumbuhan 119% per Juni 2023 menjadi Rp1,3 triliun. Adapun jumlah pengguna (registered user) juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 19% menjadi 4,8 juta.

Irwan menjelaskan, pertumbuhan ini didorong pengembangan sejumlah fitur yang dilakukan sepanjang paruh tahun pertama 2023 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat digital savvy yang juga berkembang.

