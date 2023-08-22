Kerja Sama RI-Afrika dalam 5 Tahun, Bangun Pertanian hingga Perdagangan

Presiden Jokowi Ungkap Grand Desain Kerja Sama RI-Afrika dalam 5 Tahun ke Depan. (Foto: Okezone.com/Setpres)

JAKARTA - Indonesia berkolaborasi dengan Afrika melalui desain besar pembangunan dalam lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan dalam pertemuan bilateral Presiden Jokowi bersama Presiden Samia Suluhu Hassan di Dar Es Salaam State House.

"Indonesia akan lakukan walk the talk wujudkan kolaborasi konkret dengan Afrika. Indonesia sedang rampungkan grand design pembangunan lima tahun ke depan untuk Afrika," kata Presiden, Selasa (22/8/2023).

Presiden Jokowi menyebutkan rencana pembangunan tersebut salah satunya dalam sektor pertanian di Tanzania.

"Salah satunya melalui rencana revitalisasi Farmer’s Agriculture dan Rural Training Center di Morogoro Tanzania," jelas Presiden.

Selain sektor pertanian, Kepala Negara juga menegaskan komitmen Indonesia dalam membangun ketahanan kesehatan di Tanzania melalui pemenuhan kebutuhan produk farmasi di Tanzania.

"Indonesia berkomitmen menjadi bagian dalam membangun ketahanan kesehatan Tanzania, perusahaan farmasi Indonesia akan ekspor produk perdananya di Tanzania sebagai bentuk kontribusi penuhi kebutuhan produk farmasi Tanzania," jelasnya.

Presiden Jokowi juga menyebutkan bahwa melalui pertemuan bilateral tersebut, Indonesia ingin meningkatkan nilai investasi di Tanzania dalam bidang energi.

"Indonesia ingin tingkatkan investasi di Tanzania termasuk dalam pengelolaan Blok Gas Mnazi Bay oleh Pertamina dan pengolahan gas alam menjadi bahan kimia dan pupuk," jelas Presiden.