Viral Fresh Graduate Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet

JAKARTA - Viral di media sosial soal lima orang lulusan baru (fresh graduate) gagal mendapatkan pekerjaan karena memiliki kredit macet. Cuitan itu disampaikan akun @kawtuz.

Dia bercerita bahwa para pelamar kerja tersebut ditolak karena memiliki kredit skor kolektibilitas 5. Skor tersebut menandakan bahwa debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih 180 hari atau macet.

"Gilaaa, 5 orang freshgrad daftar di kantor tmptku kerja, kelimanya gak ada yang lolos karena BI Checking Kol 5, uwaww," tulis akun tersebut dikutip Selasa (22/8/2023).

Cuitan tersebut lantas mendapatkan banyak komentar dari warganet, salah satunya datang dari akun @cintalosep798, "Kalau semua instansi perusahaan nerapin gini repot juga ya. Kasian yang suka pinjol," ujar akun tersebut.

Untuk diketahui, BI Checking kini memiliki nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Dalam sistem tersebut dimuat riwayat pinjaman debitur yang akan memperlihatkan kelancaraan pembayaran angsuran.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, buy now pay later (BNPL) sudah terhubung dengan SLIK.

Menurutnya, OJK segera membuat pusat data Fintech Lending (Pusdafil). Dengan terbentuknya pusat data ini, nantinya pengajuan pinjaman online (pinjol) akan terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah bagi debitur yang sering nunggak tagihan.

"Bagusnya semua terintegrasi, ga bagusnya buat mereka yang bermasalah di pinjol itu masuk ke SLIK," kata Friderica kepada awak media beberapa waktu lalu.