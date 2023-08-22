Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Viral Fresh Graduate Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet

Ikhsan Permana , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:08 WIB
Viral <i>Fresh Graduate</i> Gagal Masuk Kerja Gegara Kredit Macet
Viral Fresh Graduate Gagal Masuk Kerja. (Foto: okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Viral di media sosial soal lima orang lulusan baru (fresh graduate) gagal mendapatkan pekerjaan karena memiliki kredit macet. Cuitan itu disampaikan akun @kawtuz.

Dia bercerita bahwa para pelamar kerja tersebut ditolak karena memiliki kredit skor kolektibilitas 5. Skor tersebut menandakan bahwa debitur menunggak pembayaran pokok dan atau bunga lebih 180 hari atau macet.

"Gilaaa, 5 orang freshgrad daftar di kantor tmptku kerja, kelimanya gak ada yang lolos karena BI Checking Kol 5, uwaww," tulis akun tersebut dikutip Selasa (22/8/2023).

Cuitan tersebut lantas mendapatkan banyak komentar dari warganet, salah satunya datang dari akun @cintalosep798, "Kalau semua instansi perusahaan nerapin gini repot juga ya. Kasian yang suka pinjol," ujar akun tersebut.

Untuk diketahui, BI Checking kini memiliki nama Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK. Dalam sistem tersebut dimuat riwayat pinjaman debitur yang akan memperlihatkan kelancaraan pembayaran angsuran.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Pelindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi mengatakan, buy now pay later (BNPL) sudah terhubung dengan SLIK.

Menurutnya, OJK segera membuat pusat data Fintech Lending (Pusdafil). Dengan terbentuknya pusat data ini, nantinya pengajuan pinjaman online (pinjol) akan terintegrasi dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK OJK. Hal tersebut tentu akan menjadi masalah bagi debitur yang sering nunggak tagihan.

"Bagusnya semua terintegrasi, ga bagusnya buat mereka yang bermasalah di pinjol itu masuk ke SLIK," kata Friderica kepada awak media beberapa waktu lalu.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/320/3160355/kredit-VdFC_large.png
Kredit Perbankan Menurun ke 7,7%, Tanda Ekonomi RI Melambat?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/320/3154951/kredit-n63P_large.jpg
Kredit Perbankan Tak Optimal, Industri Tekstil hingga Tambang Sulit Dapat Modal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/18/320/3148350/kredit-fhCS_large.png
Kredit Bank Menurun, Ini Penjelasan Gubernur BI 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/07/320/3102313/paylater-jzqW_large.jpg
Alasan Pengguna Paylater Wajib Punya Gaji Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098489/prabowo-siapkan-rp20-triliun-untuk-kredit-investasi-padat-karya-ini-syaratnya-QhxAJNoDw5.jpg
Prabowo Siapkan Rp20 Triliun untuk Kredit Investasi Padat Karya, Ini Syaratnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/320/3094014/cara-mudah-daftar-kredivo-tanpa-pakai-npwp-s0vvQcg3Om.jpg
Cara Mudah Daftar Kredivo Tanpa Pakai NPWP
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement