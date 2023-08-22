Strategi Holding BUMN Tingkat Industri Jasa Survei

JAKARTA - Sebagai induk Holding BUMN Jasa Survei atau IDSurvey, PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menyiapkan strategi untuk menjadi perusahaan jasa terintegrasi dan berkelas dunia.

BKI senantiasa berkomitmen menjalankan amanah yang dipercayakan oleh Kementerian BUMN, untuk menjadi perusahaan jasa pemastian yang terintegrasi dan berkelas dunia.

VP Corporate Secretary IDSurvey Tony Andrianto, mengatakan, pada Semester I-2023, BKI berhasil menjalankan program strategis Holding dalam rangka mewujudkan visi perusahaan, di antaranya Green Business IDSurvey dan Kesepakatan dan Kerjasama tentang Jasa Informasi Geospasial.

"Tidak berhenti di situ, terdapat juga program bersama lainnya baik di bidang Human Capital, Pengembangan Usaha, Information and Technology (IT)," ujarnya, Selasa (22/9/2023).

Melalui program yang dijalankan ini diharapkan industri jasa survei dapat meningkat sehingga memperkuat perekonomian Indonesia dan memiliki daya saing.

Sebagaimana diketahui jasa survei memiliki peran kritikal dimana perusahaan memiliki tugas dan wewenang untuk memastikan kelayakan suatu barang dan jasa sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberikan rasa aman terhadap masyarakat.

Seiring perkembangan zaman, jasa survei tidak hanya memiliki peranan jasa pemastian namun juga memiliki peran yang mendukung atas ketersediaan data dan informasi perdagangan dan industri nasional.