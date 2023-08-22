Siapa Pemilik Restoran Sushi Tei? Ternyata Ini Orangnya

JAKARTA – Pemilik Sushi Tei yang merupakan salah satu restoran yang terkenal dengan hidangan ala Jepang menarik untuk diketahui.

Berdasarkan catatan Okezone, Selasa (22/8/2023), pemilik dari restoran Sushi Tei ini adalah Sonny Kurniawan. Restoran ini sudah didirikan sejak 23 April 2003.

Gerai pertama restoran dibuka, yaitu di Plaza Indonesia, Jakarta. Sampai saat ini, Sushi tei sudah memiliki 54 gerai di 11 kota Indonesia. Sushi Tei ini dipegang oleh Boga Group.

Sonny Kurniawan juga merupakan Direktur Sushi Tei Indonesia hingga saat ini. Dan dia sudah menekuni bisnis sejak usia 23 tahun. Banyak rintangan yang dilalui Sonny untuk membuka bisnisnya ini yang diberi nama Sushi Tei. Modal yang dikeluarkan untuk memulai bisnis ini, yaitu sekitar Rp3 miliar.

Sonny mengatakan bahwa strategi dalam mengembangkan bisnisnya ini fokus mengikuti tren. Jadi, terkadang juga disesuaikan dengan selera pasarnya. Harus sesuai atau cocok dengan lidah masyarakat disini. Restoran Sushi Tei juga memiliki chef Jepang yang mengerti rasa lidahnya masyarakat Indonesia. Menu saat ini juga sudah mencapai 300 item.