IKN Dibangun dengan Konsep Kota Hutan, Spons dan Cerdas

JAKARTA – IKN Nusantara akan dibangun dengan konsep kota hutan, kota spons dan kota cerdas. Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan IKN dibangun dengan 3 konsep.

Suharso menjelaskan, konsep kota hutan merupakan kota dengan dominasi bentang lanskap berstruktur hutan/ ruang terbuka hijau (RTH) dan terintegrasi untuk kehidupan yang berdampingan dengan alam.

"Prinsip-prinsip yang diadopsi dalam konsep kota hutan antara lain nol deforestasi, peningkatan stok karbon, pengelolaan hutan berkelanjutan, pelibatan masyarakat adat dan local, konservasi keanekaragaman hayati serta perbaikan tata kelola dan tata guna lahan," kata Suharso dalam keterangannya dikutip di Jakarta, Selasa (22/8/2023).

Adapun konsep kota spons yaitu area perkotaan dengan sistem perairan sirkular dan berperan seperti spons yang menyerap air hujan, menyaring secara alami, dan melepaskan air ke bendungan, saluran air, dan akuifer.