Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Rumah Atap Merah Masih Utuh Saat Kebakaran Dahsyat di Hawaii, Ini Kisah Pemiliknya

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |18:17 WIB
Rumah Atap Merah Masih Utuh Saat Kebakaran Dahsyat di Hawaii, Ini Kisah Pemiliknya
Rumah atap merah tidak hangus di tengah kebakaran Hawaii (Foto: Newyorkpost)
A
A
A

JAKARTA – Sebuah rumah dengan atap berwarna merah terlihat tidak hangus. Melansir New York Post di Jakarta, Selasa (22/8/2023), tersebar foto-foto udara yang menakjubkan dari sebuah properti yang tidak mengalami kerusakan setelah terjadi kebakaran dahsyat di Hawaii. Hal ini menjadi viral minggu lalu, sekaligus memicu konspirasi gila bahwa kehancuran lokal itu merupakan serangan laser yang ditargetkan dari luar angkasa.

Adapun pemilik rumah beratap merah tersebut, Dora Atwater Millikin, mengungkapkan bahwa ia hanya melakukan beberapa perubahan rutin selama renovasi baru-baru ini dan tidak ada yang ditujukan untuk bertahan dari bencana seperti itu.

"Ini adalah rumah yang 100% terbuat dari kayu, jadi kami tidak membuatnya tahan api atau semacamnya," ujar Dora Atwater Millikin kepada Los Angeles Times.

Dia juga mengatakan bahwa bersama suaminya, Dudley yang merupakan seorang pensiunan manajer portofolio, tidak memikirkan tentang kebakaran saat mereka merenovasi rumah yang sudah mereka tinggali selama tiga tahun itu.

Diketahui, sebelumnya rumah tersebut milik mantan pemegang buku berusia 100 tahun.

"Kami menyukai bangunan tua, jadi kami hanya ingin menghormati bangunan tersebut," kata Dora Atwater Millikin.

"Dan kami tidak mengubah bangunan ini dengan cara apa pun kami hanya merestorasinya," imbuhnya.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/29/470/3099533/penampakan-terbaru-stadion-kanjuruhan-pasca-renovasi-gate-13-tetap-dipertahankan-Jf25evx7hw.jpg
Penampakan Terbaru Stadion Kanjuruhan Pasca Renovasi, Gate 13 Tetap Dipertahankan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/11/470/3094604/resmikan-flyover-madukoro-prabowo-harus-dipakai-untuk-kepentingan-rakyat-VgGsdH45zD.jpg
Resmikan Flyover Madukoro, Prabowo: Harus Dipakai untuk Kepentingan Rakyat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/320/3090137/erick-thohir-ara-tengok-hunian-nempel-stasiun-di-manggarai-tanah-abang-Lbc0F2qTor.jpg
Erick Thohir-Ara Tengok Hunian Nempel Stasiun di Manggarai-Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/20/470/3087936/wisma-atlet-jadi-hunian-rakyat-menteri-ara-izin-ke-presiden-prabowo-hEqieyQnTU.jpg
Wisma Atlet Jadi Hunian Rakyat, Menteri Ara Izin ke Presiden Prabowo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/15/470/3085976/viral-anak-curhat-gaji-kecil-sang-ayah-langsung-bangun-kos-kosan-dua-lantai-eaOuDfDGD1.jpg
Viral! Anak Curhat Gaji Kecil, Sang Ayah Langsung Bangun Kos-kosan Dua Lantai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/09/470/3083988/kadin-perusahaan-china-jajaki-kerja-sama-bangun-rumah-murah-iSj1GkwJ4L.jpg
Kadin-Perusahaan China Jajaki Kerja Sama Bangun Rumah Murah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement