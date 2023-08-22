Rumah Atap Merah Masih Utuh Saat Kebakaran Dahsyat di Hawaii, Ini Kisah Pemiliknya

JAKARTA – Sebuah rumah dengan atap berwarna merah terlihat tidak hangus. Melansir New York Post di Jakarta, Selasa (22/8/2023), tersebar foto-foto udara yang menakjubkan dari sebuah properti yang tidak mengalami kerusakan setelah terjadi kebakaran dahsyat di Hawaii. Hal ini menjadi viral minggu lalu, sekaligus memicu konspirasi gila bahwa kehancuran lokal itu merupakan serangan laser yang ditargetkan dari luar angkasa.

Adapun pemilik rumah beratap merah tersebut, Dora Atwater Millikin, mengungkapkan bahwa ia hanya melakukan beberapa perubahan rutin selama renovasi baru-baru ini dan tidak ada yang ditujukan untuk bertahan dari bencana seperti itu.

"Ini adalah rumah yang 100% terbuat dari kayu, jadi kami tidak membuatnya tahan api atau semacamnya," ujar Dora Atwater Millikin kepada Los Angeles Times.

Dia juga mengatakan bahwa bersama suaminya, Dudley yang merupakan seorang pensiunan manajer portofolio, tidak memikirkan tentang kebakaran saat mereka merenovasi rumah yang sudah mereka tinggali selama tiga tahun itu.

Diketahui, sebelumnya rumah tersebut milik mantan pemegang buku berusia 100 tahun.

"Kami menyukai bangunan tua, jadi kami hanya ingin menghormati bangunan tersebut," kata Dora Atwater Millikin.

"Dan kami tidak mengubah bangunan ini dengan cara apa pun kami hanya merestorasinya," imbuhnya.