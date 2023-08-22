Sri Mulyani Sebut KPR Hijau Solusi Atasi Efek Gas Rumah Kaca dari Perumahan

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menilai Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hijau menjadi salah satu opsi atau solusi pembiayaan yang selaras dengan isu lingkungan dan keberlanjutan.

"Dengan skema KPR hijau ini, bisa mendorong program pembelian dan renovasi rumah yang memenuhi standar yang telah diatur, terlebih perumahan hijau atau ramah lingkungan ini desainnya memang untuk menghemat energi 20%," papar Sri, Selasa (22/8/2023).

Adapun skema yang disediakan pemerintah saat ini melalui anggaran belanja negara adalah melalui subsidi DP rumah hingga penyediaan rumah susun dengan harga terjangkau.

"Ini demi membantu masyarakat berpendapatan rendah (MBR) sehingga mereka bisa memiliki hunian rumah. Hanya saja, skema pembelian KPR hijau ini masih asing di kalangan masyarakat awam," ungkap Sri.

Sri Mulyani menyampaikan permasalahan efek gas rumah kaca yang berasal dari sektor perumahan. Pasalnya, jumlah perumahan yang meningkat berdampak pula terhadap kondisi lingkungan.

"Secara global, perumahan turut berkontribusi ke emisi gas rumah kaca sebesar 17%, dimana 5,5% nya adalah dampak langsung dan 11% adalah dampak tidak langsung dari propertinya," ujar Sri Mulyani.