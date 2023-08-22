Advertisement
PROPERTY

Mulai Bulan Depan Banyak Groundbreaking Sekolah, Mal hingga RS di IKN

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 22 Agustus 2023 |19:31 WIB
Mulai Bulan Depan Banyak <i>Groundbreaking</i> Sekolah, Mal hingga RS di IKN
Proyek Ibu Kota Nusantara. (Foto: Okezone.com/PUPR)
JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menyampaikan bahwa konstruksi sejumlah fasilitas pelengkap infrastruktur dasar seperti pendidikan dan kesehatan di Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) dilakukan bulan depan.

"Dalam satu bulan ke depan mulai terlihat adanya investor-investor swasta yang melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) ataupun mulai melakukan pelaksanaan konstruksi di lapangan," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono di Bendungan Sepaku Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, dikutip dari Antara, Selasa (22/8/2023).

Bambang mengatakan, adapun sektor-sektor yang mulai dibangun oleh pihak swasta di IKN yakni sektor-sektor seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, dan mal melengkapi infrastruktur dasar yang telah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Kemudian fasilitas lainnya yang mulai dilaksanakan konstruksinya pada bulan depan yakni pusat pelatihan (training center) dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), serta terdapat juga beberapa fasilitas atau sarana yang membuat kerekatan sosial masyarakat di IKN Nusantara untuk semakin kuat.

"Kita ingin mereka yang pindah ke IKN ini merasakan kebahagiaan, kenyamanan dan kegembiraan," kata Bambang.

Investor-investor swasta yang mulai melakukan pembangunan tersebut merupakan investor domestik yang kemungkinan juga menjalin kolaborasi dengan swasta luar negeri.

Dalam kesempatan itu, Bambang juga mengatakan bahwa groundbreaking yang dilakukan oleh para investor swasta tersebut kemungkinan dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo.

"Insya Allah grounbreaking tersebut dihadiri oleh langsung oleh Presiden RI," katanya.

