Limit Kartu Kredit BCA Berdasarkan Jenisnya

JAKARTA - Limit kartu kredit BCA berdasarkan jenisnya menarik untuk diulas. Seperti diketahui, BCA membedakan kartu kredit menjadi 4 pilihan, yakni BCA Card, VISA, MasterCard, JCB, dan American Express sesuai dengan kebutuhanmu.

Berikut limit kartu kredit BCA berdasarkan jenisnya dilansir dari berbagai sumber:

1. BCA Everyday Card

BCA Everyday Card merupakan jenis kartu kredit BCA yang cukup banyak diminati. Jenis kartu kredit BCA ini memiliki tagline “Tiap hari belanja, tiap hari untung”. Fitur yang diberikan di BCA Everyday Card di antaranya adalah cicilan BCA 0,5% sepanjang tahun, cashback 5% di SPBU (non subsidi), cashback 5% jika berbelanja di Hypermart, Transmart, Lotte Mart, dan Giant.

BCA Everyday Card ini juga bisa digunakan sebagai flazz untuk membayar tol, parkir, commuterline, dan busway. Untuk dapat memiliki BCA Everyday Card, Anda harus memiliki penghasilan minimal Rp 3 juta per bulan. Iuran tahunan kartu pertama adalah Rp 125 ribu dan iuran tahunan kartu tambahan adalah Rp 100 ribu.