Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA Terblokir Tanpa ke Bank

Cara Mengaktifkan Kembali M-Banking BCA Terblokir Tanpa ke Bank. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - Cara mengaktifkan kembali m-banking BCA terblokir tanpa ke bank.

M-Banking membuat nasabah dapat melakukan transaksi dengan jauh lebih mudah, mulai dari transfer uang, cek saldo, mutasi rekening, top up dompet digital, hingga bayar-bayar tagihan.

Dengan M-Banking BCA atau BCA Mobile, nasabah tidak perlu kuatir saat tidak membawa kartu fisik. Karena, setelah M-Banking anda aktif transaksi apapun dapat dilakukan lewat mobile handphone.

Dalam M-Banking ini sendiri terdapat kode akses yang harus dipastikan hanya nasabah lah yang mengetahui kode tersebut. Kode akses disini adalah kode pribadi bagi nasabah yang menggunakan fasilitas m-BCA pada BCA mobile. Apabila lupa kode akses BCA Mobile, maka nasabah tidak bisa menggunakan fasilitas m-BCA.

Dilansir dari laman resmi BCA, berikut ini adalah cara yang dapat digunakan oleh nasabah jika M-Bankingnya terblokir.

1. Buka aplikasi BCA mobile

2. Pilih m-BCA atau menu (i) di pojok kanan atas

3. Pilih “Verifikasi” Klik “Accept” untuk syarat dan ketentuan penggunaan mobile banking

4. Masukkan nomor kartu ATM BCA