5 Cara Memperoleh Modal Usaha untuk Membangun Bisnis

JAKARTA – Seiring dengan perkembangan zaman, peluang bisnis pun semakin terbuka lebar. Dengan dukungan teknologi, kini semakin banyak generasi muda yang terjun ke dunia bisnis.

Untuk memulai sebuah bisnis, Anda tidak hanya membutuhkan strategi, tetapi juga modal usaha yang memadai. Berikut ini 5 (lima) cara memperoleh modal usaha untuk mendukung bisnis Anda, antara lain:

1. Simpanan Pribadi

Salah satu cara untuk memperoleh modal bisnis yaitu dari tabungan pribadi. Cara ini tentunya menjadi opsi termudah jika Anda telah memiliki tabungan yang mencukupi untuk memulai suatu usaha. Namun, jika tabungan Anda belum mencukupi, maka dibutuhkan waktu lebih lama untuk menyisihkan penghasilan Anda secara konsisten hingga kebutuhan modal Anda terpenuhi.

2. Aset Pribadi

Selain tabungan pribadi, Anda juga bisa memperoleh modal dari aset-aset berharga yang Anda miliki, seperti perhiasan, emas, tanah, saham, surat berharga, dan sebagainya. Anda bisa menjual atau menggadaikan aset tersebut sesuai dengan modal usaha yang Anda butuhkan.

3. Rekan Bisnis

Cara lainnya untuk memperoleh modal usaha yaitu dengan mencari rekan bisnis sehingga besarnya dana dapat ditanggung bersama. Namun, pastikan rekan bisnis Anda dapat dipercaya serta memiliki visi dan misi yang sejalan untuk menghindari risiko di masa mendatang.