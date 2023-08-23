Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Menguat ke 6.966-7.013

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |08:13 WIB
MNC Sekuritas: IHSG Diperkirakan Menguat ke 6.966-7.013
IHSG Hari Ini Diprediksi Menguat. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi penguatan IHSG mampu menembus MA20 namun masih tertahan oleh resistance terdekat di 6.928.

Di mana pada perdagangan sebelumnya, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali menguat 0,7% ke 6.916 dan didominasi oleh volume pembelian.

"Apabila IHSG break area tersebut, sehingga IHSG diperkirakan akan berlanjut menguat ke rentang 6.966-7.013," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Rabu (23/8/2023).

Namun, apabila masih sanggup berada di atas 6.834, maka IHSG masih berpeluang ke arah koreksi ke rentang 6.793-6.800.

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.834, 6.798 dan resistance 6.925, 6.966.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

HRUM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1,595-1,635

Target Price: 1,715, 1,870

Stoploss: below 1,550

MDKA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 3,230-3,270

Target Price: 3,500, 3,700

Stoploss: below 3,130

