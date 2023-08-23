IHSG Langsung Menguat ke 6.925 saat Bel Perdagangan

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat 0,13% ke level 6.925,27 pada perdagangan hari ini.

Saat bel perdagangan, Rabu (23/8/2023), indeks komposit masih bertahan di zona hijau sebesar 0,22% di 6.931,64. Sebanyak 177 saham menguat, 107 melemah, dan 228 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp221,17 miliar, dari net-volume 369,48 juta saham yang diperdagangkan.

Sejumlah indeks pendukung kompak menanjak seperti LQ45 naik 0,28% di 965,67, indeks JII menguat 0,31% di 559,47, indeks MNC36 mendaki 0,24% di 372,79, sedangkan IDX30 melesat 0,24% di 500,48.

Mayoritas sektoral tumbuh yakni keuangan 0,02%, bahan baku 0,34%, industri 0,08%, teknologi 0,23%, konsumer nonsiklikal 0,22%, properti 0,13%, transportasi 1,23%, infrastruktur 0,02%, dan energi 0,49%. Sedangkan yang melemah hanya kesehatan 0,01%, dan konsumer siklikal 0,01%.