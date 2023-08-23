IHSG Menguat ke Level 6.946 pada Jeda Makan Siang

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup menguat 0,43% atau 29,69 poin ke level 6.946 pada jeda makan siang.

Di awal perdagangan, Rabu (23/8/2023), indeks saham dibuka naik ke level 6.916 atau sempat menyentuh angka tertingginya di level 6.955.

Siang ini, total volume saham yang diperdagangkan sebanyak 13,06 miliar saham dengan nilai transaksi mencapai Rp5,47 triliun, dan ditransaksikan sebanyak 689.276 kali. Adapun, sebanyak 259 saham harganya menguat, 230 saham harganya turun dan 228 saham lainnya stagnan.

Dari sisi sektoral, sektor bahan baku memimpin kenaikan dengan menguat sebesar 1,98%, disusul oleh sektor transportasi yang naik 1,26%, sektor energi naik 0,96%, sektor industri naik 0,59%, sektor non siklikal dan properti kompak menguat 0,41%, sektor siklikal naik 0,33%, sektor infrastruktur naik 0,08% dan sektor teknologi naik 0,03%.

Sementara itu, dua sektor lainnya parkir di zona merah dengan sektor kesehatan turun 0,13% dan sektor keuangan turun 0,07%.

Adapun, indeks LQ45 naik 0,23% ke level 965, indeks IDX30 naik 0,25% ke level 500, indeks MNC36 naik 0,24% ke level 373, serta indeks JII naik 0,58% ke level 561.