HOME FINANCE MARKET UPDATE

Golden Energy Mines (GEMS) Raup Laba Rp5,01 Triliun di Semester I-2023

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:19 WIB
Golden Energy Mines (GEMS) Raup Laba Rp5,01 Triliun di Semester I-2023
Golden Energy Mines raup laba Rp5,01 triliun. (Foto: MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Perusahaan batu bara milik Sinarmas PT Golden Energy Mines Tbk (GEMS) mencatatkan laba USD333,48 juta pada semester I-2023. Realisasi itu setara Rp5,01 triliun. (Kurs: Rp15.026/USD).

Performa laba GEMS melandai 0,72% secara tahunan (yoy) dibandingkan paruh pertama tahun 2022 senilai USD335,92 juta. Demikian dikutip dari Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Ini membuat Earnings per Share (EPS) GEMS terkorekssi menjadi USD0,0567 atau setara Rp851,97 per saham.

Di tingkat topline, pendapatan usaha tumbuh 8,14 persen yoy mencapai USD1,44 miliar atau setara Rp21,68 triliun. Ekspor batu bara baik mining maupun trading berkontribusi utama terhadap pemasukan GEMS, yakni sebesar USD1,02 miliar.

China menjadi negara tujuan ekspor terbesar mencapai USD690,23 juta, disusul India, Filipina, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Malaysia.

Pasar domestik memberi penghasilan sebesar USD421,47 juta, naik dari porsi penjualan paruh pertama tahun lalu di level USD408,78 juta.

Halaman:
1 2
