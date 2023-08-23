Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Kembali Ditutup Menguat ke 6.921

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |16:21 WIB
IHSG Kembali Ditutup Menguat ke 6.921
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat tipis 4,9 poin atau 0,07% ke level 6.921,41 pada sesi terakhir perdagangan hari ini Rabu (23/8/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, terdapat 264 saham menguat, 257 saham melemah dan 222 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,6 triliun dari 22,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,29% ke 960,132, indeks JII menguat 0,05% ke 558,02, indeks IDX30 melemah 0,36% ke 497,459 dan indeks MNC36 melemah 0,22% ke 371,089.

Indeks sektoral kompak menguat diantaranya energi 0,51%, bahan baku 1,63%, industri 0,31%, non siklikal 0,17%, siklikal 0,44%, kesehatan 0,04%, properti 0,33%, transportasi 0,95%. Sedangkan yang melemah ada sektor kesehatan 0,27%, teknologi 0,08%, infrastruktur 0,3%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT SLJ Global Tbk (SULI) naik 10,26% di Rp129, PT Mutuagung Lestari Tbk (MUTU) naik 10,07% di Rp153 dan PT Graha Prima Mentari Tbk (GRPM) menguat 9,72% di Rp79.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
