HOME FINANCE MARKET UPDATE

Dyandra (DYAN) Jual Anak Usaha Rp7,5 Miliar, Siapa Pembelinya?

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |18:22 WIB
Dyandra (DYAN) Jual Anak Usaha Rp7,5 Miliar, Siapa Pembelinya?
DYAN jual saham anak usaha (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - PT Dyandra Media International Tbk (DYAN) menjual saham anak usaha demi kebutuhan tambahan dana baru.

Emiten jasa Meeting, Incentive, Conference, dan Exhibition (MICE) itu menjual 755.975 saham atau 35% saham PT Dyandra Promosindo (DP) yang berada di dalam PT Dyandra Mitra Indah (DMI) kepada PT Daya Bersama Indah (DBI) Nilai nominal penjualan sebesar Rp7,55 miliar, di mana para pihak telah membuat kesepakatan transaksi pada Rabu (23/8/2023).

"Transaksi ini bertujuan agar perseroan mendapatkan sumber pendanaan baru dari penjualan saham untuk perkembangan bisnis," kata Sekretaris Perusahaan, Mirna Gozal, di Keterbukaan Informasi, Bursa Efek Indonesia (BEI).

DYAN juga melepas 25 sahamnya yang berada di PT DMI bernominal Rp250 ribu kepada PT Daya Bersama Indah. Mirna memaparkan pihaknya telah menandatangani akta jual beli saham dengan pembeli.

"Dengan nilai per lembar sebesar Rp10.000 atau senilai Rp7,56 miliar," paparnya.

