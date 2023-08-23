Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Terapkan Ekonomi Sirkular, Ganjar Catat Investasi Jateng Melesat dan Sampah Berkurang 1,2 Juta Ton

Azahra Kaulika Irawansyah , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |07:00 WIB
Terapkan Ekonomi Sirkular, Ganjar Catat Investasi Jateng Melesat dan Sampah Berkurang 1,2 Juta Ton
Bacapres Partai Perindo Ganjar Pranowo Terapkan Ekonomi Sirkular di Jawa Tengah. (Foto: Okezone.com/Jateng)
A
A
A

MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) yang juga Bacapres Partai Perindo, Ganjar Pranowo menerapkan ekonomi sirkular untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Penerapan ekonomi sirkular ini pun mengubah paradigma sistem ekonomi dari pendekatan ambil-pakai-buang menjadi ambil-pakai-olah dengan memperpanjang siklus hidup suatu produk, bahan baku, dan sumber daya yang ada.

Dengan sistem tersebut, Ganjar melibatkan peran aktif masyarakat dalam menjaga lingkungannya untuk menumbuhkan ketertarikan investor.

Sebab itu, Jawa Tengah berhasil mengurangi volume sampah mencapai 1.232.731 ton, dan tingkat keterkelolaan sampah mencapai 63,19%.

“Bagaimana kita mensosialisasikan kepada masyarakat di mana daerah-daerahnya akan kedatangan investor terkait dengan Green Economy, termasuk sirkular ekonomi,” kata Ganjar, Rabu (23/8/2023).

Konsep yang dipakai Ganjar di berbagai sektor pembangunan seperti perdagangan hingga pariwisata ini berhasil menggaet ratusan triliun investasi ke Jateng selama dua periode kepemimpinannya.

Berdasarkan data Dinas PMPTSP Jateng, pada 2016 realisasi investasi mencapai Rp38,18 triliun, pada 2017 tercatat Rp51,54 triliun, pada 2018 menjadi Rp59,27 triliun, dan pada 2019 berkembang hingga Rp59,50 triliun.

Pada 2020 akibat Covid-19 investasi sempat turun di angka Rp50,24 triliun, namun langsung naik pada 2021 menjadi Rp52,71 triliun. Sementara pada 2022 nilai investasi Jateng mencapai Rp58,89 triliun dan diperkirakan tumbuh lagi di 2023 ini.

“Kita akan mengundang investor. Silakan datang kepada kami mana yang memungkinkan untuk diterapkan di Jawa Tengah, lokasinya di mana dan sebagainya,” imbuh Ganjar.

Adapun, potensi ekonomi sirkular yang kerap dieksekusi Ganjar adalah panas matahari, gas rawa, geothermal, serta angin dan air.

Dari sumber itu, Ganjar mengembangkan Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bentuk gheotermal, PLTS, hingga saluran gas pengganti LPG 3 Kg.

Ekonomi sirkular pun dibawa Ganjar sampai tingkat desa. Jumlah Desa Mandiri Energi (DME) berkat EBT yang dikembangkan di Jateng saat ini telah berjumlah 2.353 DME. Seluruh DME itu, terdiri dari 2.167 DME inisiatif, 160 DME berkembang, dan 26 DME mapan.

Pada perhelatan CJIBF 2023 di Kompleks Candi Borobudur, Ganjar menawarkan peluang investasi prospektif Jateng di sektor EBT kepada 250 calon investor dari dalam dan luar negeri.

Halaman:
1 2
