Harga Emas Naik Lagi Jelang Pidato Ketua The Fed Jerome Powell

JAKARTA - Harga emas kembali menguat di akhir perdagangan Selasa. Emas mencatat kenaikan dalam tiga hari berturut-turut atau menjadi kenaikan harian terpanjang sejak pertengahan Juli.

Harga emas naik karena imbal hasil obligasi pemerintah AS menurun dari level tertinggi sejak 2007.

Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Desember di divisi Comex New York Exchange naik USD3,00 atau 0,16% menjadi USD1.926,00 per ounce. Sebelumnya emas menyentuh level tertinggi di USD1.933,20 dan terendah di USD1.917,50.

Pergerakan dolar AS dan imbal hasil obligasi pemerintah terus mempengaruhi harga logam mulia karena investor menunggu Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell pada Jumat 25 Agustus 2023 di simposium kebijakan ekonomi Jackson Hole, di Wyoming.

Menurut data FactSet, imbal hasil obligasi pemerintah AS 10-tahun juga turun 2,3 basis poin menjadi 4,313% pada perdagangan Selasa (22/8/2023), setelah menetap di 4,339% pada Senin (21/8/2023) atau level tertinggi sejak 6 November 2007.

Sementara itu, Indeks dolar AS, yang mengukur kekuatan greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,2% pada 103,539.

Para analis mencatat bahwa harga emas menunjukkan tanda-tanda stabil menjelang Pidato Ketua Federal Reserve Jerome Powell di Jackson Hole akhir pekan ini.