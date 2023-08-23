Emas Antam Naik Rp4 Ribu, Segram Jadi Segini Harganya

JAKARTA - Harga emas Antam menguat pada perdagangan hari ini. Emas Antam naik Rp4.000 per gram menjadi Rp1.062.000 per gram.

Jika masyarakat ingin ingin menjual emas mereka, akan dihargai Rp941.000 per gram atau naik Rp4.000 per gram.

Mengutip dari laman logammulia.com, Rabu (23/8/2023), cetakan emas Antam terkecil, yakni 0,5 gram berada di Rp579.000.

Sedangkan, untuk satuan 5 gram dihargai Rp5.065.000, dan 10 gram Rp10.075.000. Lebih lanjut, untuk harga emas 50 gram dijual sebesar Rp50.045.000.

Sementara untuk ukuran emas yang terbesar yakni 500 gram dan 1.000 gram masing-masing dibanderol sebesar Rp499.320.000 dan Rp998.600.000.

Sekedar informasi, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta. Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Berikut rincian harga pecahan emas batangan Antam hari ini:

Emas 0,5 gram: Rp579.000

Emas 1 gram: Rp1.062.000

Emas 2 gram: Rp2.065.000

Emas 3 gram: Rp3.059.000

Emas 5 gram: Rp5.065.000

Emas 10 gram: Rp10.075.000