HOME FINANCE HOT ISSUE

Pertamina Siap Cari Harta Karun Migas di Tanzania

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |09:36 WIB
Pertamina Siap Cari Harta Karun Migas di Tanzania
Kerjasama Pertamina dengan Tanzania. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
A
A
A

JAKARTA - Pertamina menandatangani kerjasama energi di bidang eksplorasi dan produksi hulu serta hilir migas di wilayah Dar es Salaam, Tanzania.

Di hadapan Presiden Joko Widodo dan Presiden Tanzania Samia Suluhu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menandatangani nota kesepahaman (Memo of Understanding/MoU) dengan perusahaan milik negara asal Tanzania, Tanzania Petroleum Development Company (TPDC).

Penandatanganan juga dihadiri oleh anak usaha Subholding Hulu PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP).

MoU menandai dimulainya kerjasama Pertamina di Tanzania untuk meningkatkan eksplorasi hidrokarbon dan seluruh value chain minyak mentah. Kedua perusahaan juga akan menilik potensi kerjasama dalam bidang migas di Tanzania, termasuk eksplorasi dan produksi serta pipanisasi migas.

“Kerja sama strategis di bidang energi antara TPDC dan Pertamina merupakan sebuah milestone untuk meningkatkan hubungan antara Tanzania dan Indonesia, mengingat TPDC dan Pertamina adalah badan usaha milik negara yang sepenuhnya dimiliki oleh masing-masing pemerintah,” jelas Nicke, Rabu (23/8/2023).

Nicke menjelaskan, Melalui MoU antara TPDC dan Pertamina, kedua BUMN sepakat untuk melakukan kerja sama di sektor hulu dan hilir migas, termasuk peluang investasi hilir pada stasiun CNG dan pasokan Mini LNG. Selain itu, juga peningkatan kapasitas bagi karyawan TPDC untuk mendapatkan pelatihan atau pendidikan di Indonesia.

