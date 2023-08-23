Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peringati HUT RCTI+, MNC Media-PMI Gelar Donor Darah di MNC Studios

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:30 WIB
Peringati HUT RCTI+, MNC Media-PMI Gelar Donor Darah di MNC Studios
MNC-PMI Gelar Donor Darah di MNC Studios Kebon Jeruk. (Foto: Okezone.com/MPI)
JAKARTA - MNC Media bersama Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menggelar kegiatan Donor darah di Gedung MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, hari ini.

CTO RCTI plus, Rio Anugrah mengatakan, kegiatan donor darah diselenggarakan dalam rangkain memperingati ulang tahun RCTI+ yang memasuki usia ke- 4.

"Kita melakukan kegiatan donor danar, ini sebetulnya rutin, kali ini sangat spesial karena sejalan dari rangkaian ulang tahun RCTI plus," ujarnya di MNC Studios.

Rio menjelaskan kegiatan donor darah ini dipilih karena dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat luas. Sekaligus merupakan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari MNC Media.

"Yang jelas kegiatan seperti ini sangat bermanfaat, ini cara kita mensuport, karena kegiatan ini bisa sangat membantu masyarakat yang membutuhkan darah," sambungnya.

Pada kesempaatan yang sama, Staf Humas UTD PMI Kotq Depok, Achmad Febriani menjelaskan kegiatan donor darah bersama MNC Group memang rutin di lakukan setiap 3 bulan sekali. Bahkan menurutnya antusias dari para karyawan MNC Group sendiri cukup tinggi untuk mengikuti kegiatan donor darah tersebut.

"Antusias ini memang sangat luar biasa, dari pertama kali kita rutin disini, setelah covid sudah berjalan seperti biasa, makin meningkat setiap bulannya " kata Achmad.

1 2
