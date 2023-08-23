Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Investasi yang Dibutuhkan Menuju Indonesia Emas 2045

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:41 WIB
Segini Investasi yang Dibutuhkan Menuju Indonesia Emas 2045
Dana yang dibutuhkan menuju Indonesia Emas 2045. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan kebutuhan investasi menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Menurut Suharso, terdapat 4 tahapan pembangunan hingga tahun 2045.

Dia mengatakan bahwa dalam setiap tahapan tersebut membutuhkan investasi.

Suharso menyampaikan tahap pertama dilakukan dari tahun 2025 hingga tahun 2029.

Pada tahapan ini, rata-rata pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 6,1% dengan pertumbuhan investasi sebesar 6,7%.

"Kebutuhan investasi pada tahapan ini diindikasikan sebesar Rp45,2 triliun. Nilai ini terdiri dari investasi pemerintah sebesar Rp3,2 triliun, investasi BUMN sebesar Rp2,1 triliun dan investasi swasta sebesar Rp40,0 triliun," kata Suharso dalam keterangannya, Rabu (23/8/2023).

Tahap kedua, lanjutnya, akan dilaksanakan dari tahun 2030 hingga tahun 2034.

