Sosok Maryono, Driver Ojol Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat! Penumpang Nangis Terharu

JAKARTA - Viral ojek online (ojol) yang dengan tulus menggratiskan tumpangan setiap Jumat membuat netizen media sosial (medsos) terharu.

Kisah ini dibagikan oleh akun TikTok @rania28libra yang menyampaikan kalau dirinya sampai menangis terharu dengan perbuatan baik sang ojol.

"Dibuat nangis sama abang gojek ini cukup dengan 10 menit perjalanan," katanya dikutip Rabu (23/8/2023).

Diketahui nama driver ojol ini adalah Maryono.

Penumpang pun bertanya mengapa Maryono memilih untuk tak menerima bayaran.

Kemudian dia meminta penumpang membaca tulisan yang tersemat di rompi bagian belakang.