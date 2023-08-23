Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Sosok Maryono, Driver Ojol Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat! Penumpang Nangis Terharu

Sri Kurnia Ningsih , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |12:51 WIB
Sosok Maryono, <i>Driver</i> Ojol Gratiskan Tumpangan Tiap Jumat! Penumpang Nangis Terharu
Sosok Maryono ojol yang gratiskan tarif penumpang. (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Viral ojek online (ojol) yang dengan tulus menggratiskan tumpangan setiap Jumat membuat netizen media sosial (medsos) terharu.

Kisah ini dibagikan oleh akun TikTok @rania28libra yang menyampaikan kalau dirinya sampai menangis terharu dengan perbuatan baik sang ojol.

 BACA JUGA:

"Dibuat nangis sama abang gojek ini cukup dengan 10 menit perjalanan," katanya dikutip Rabu (23/8/2023).

 ojol

Diketahui nama driver ojol ini adalah Maryono.

Penumpang pun bertanya mengapa Maryono memilih untuk tak menerima bayaran.

 BACA JUGA:

Kemudian dia meminta penumpang membaca tulisan yang tersemat di rompi bagian belakang.

Telusuri berita finance lainnya
