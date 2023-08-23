Antusiasme Karyawan MNC Group Ikuti Donor Darah Bersama RCTI+

JAKARTA – MNC Media bersama MNC Peduli menggandeng Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Depok menyelenggarakan kegiatan donor darah. Kegiatan ini dalam rangka memperingati ulang tahu ke- 4 RCTI+.

Karyawan MNC Group antusias mengikuti kegiatan donor darah tersebut di Gedung MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (23/8/2023). Bahkan pada kegiatan donor darah hari ini ditargetkan PMI bisa mendapatkan hingga 400 pendonor.

Salah karyawan RCTI+ yang juga menjadi peserta donor darah, Gaby mengapresiasi dengan diselenggarakan acara donor darah tersebut. Karena hal itu cukup membantu para karyawan yang mau mendonorkan darahnya dan lokasinya menjadi lebih dekat karena tersedia di kantor.

"Sangat bagus menurut saya, sangat membantu kita juga sebagai karyawan dapat mendonorkan darah, dan mungkin bagus juga untuk orang lain diluar yang membutuhkan pertolongan," ujar Gaby di lokasi donor.

Menurutnya kegiatan donor darah merupakan hal yang cukup positif, selain bagus untuk kesehatan, juga diharapkan bisa membantu orang lain yang tengah membutuhkan darah dalam rangka pengobatan.

"Donor darah juga kan bagus kesehatan, kedua kita berharap bisa membantu orang di luar sana yang membutuhkan pertolongan contohnya butuh darah," sambungnya.

Oleh sebab itu, Gaby berharap kegiatan donor darah ini dapat diperluas agar makin memudahkan masyarakat yang hendak mendonorkan darahnya. "Ke depan harapannya dapat dilakukan di semua tempat, mungkin untuk khalayak umum ke depannya, dan selalu dirutinkan saja acara ini," lanjut Gaby.