HOME FINANCE HOT ISSUE

Dapat Investasi Rp311 Triliun, RI Kebut Pengembangan Kendaraan Listrik

Michelle Natalia , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |13:42 WIB
Dapat Investasi Rp311 Triliun, RI Kebut Pengembangan Kendaraan Listrik
RI dapat investasi untuk pengembangan kendaraan listrik. (Foto: Reuters)
A
A
A

 

JAKARTA - Indonesia berhasil mendapatkan komitmen investasi untuk mengembangkan kendaraan listrik senilai USD20,3 miliar atau setara Rp311 triliun. (Kurs: Rp15.323/USD).

"Sebanyak USD15 miliar atau Rp229,5 triliun dari jumlah tersebut akan digunakan untuk pengembangan baterai kendaraan listrik," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu), Febrio Kacaribu di Jakarta, Rabu (23/8/2023).

 BACA JUGA:

Dia menyebut, baterai kendaraan listrik sejauh ini menjadi hal yang paling diminati oleh banyak investor.

Febrio mengatakan, Indonesia sangat berkomitmen dalam mengejar transisi energi ramah lingkungan.

Bahkan, Indonesia juga sudah menaikkan target penurunan emisi dalam Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 31,89% tanpa syarat dan 43,2% dengan syarat.

"Kami (Indonesia) berkomitmen mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau lebih cepat," ungkap Febrio.

 BACA JUGA:

Untuk memenuhi komitmen ini, dia menyebut bahwa pemerintah tak bisa menjalankannya sendiri. Terdapat tantangan dalam pemenuhan dana yang dibutuhkan untuk mencapai target pengurangan emisi karbon.

Halaman:
1 2
