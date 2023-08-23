Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Efek Messi Main di Inter Miami, Harga Tiket Nonton Bola Naik hingga 1.000%

Kharisma Rizkika Rahmawati , Jurnalis-Rabu, 23 Agustus 2023 |15:07 WIB
Efek Messi Main di Inter Miami, Harga Tiket Nonton Bola Naik hingga 1.000%
Efek Lionel Messi bikin harga tiket naik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA – Efek Lionel Messi harga tiket nonton bola naik hingga 1.000%. Pemain sepak bola superstar Lionel Messi di area New York mampu menghabiskan biaya yang setara dengan makan malam steak di Peter Luger.

Melansir CNN Business di Jakarta, Rabu (23/8/2023), pertandingan Inter Miami CF pada hari Sabtu menandai pertandingan musim reguler pertama Messi di Major League Soccer, dan permintaan untuk menyaksikannya membuat harga tiket naik hampir 1.000% lebih tinggi dari biasanya untuk New York Red Bulls.

Penjual tiket VividSeats mengatakan, bahwa harga rata-rata untuk pertandingan akhir pekan ini adalah USD483 setara Rp7,3 juta. Harga tersebut jauh di atas harga normal yakni Rp702.356 untuk mendapatkan tiket tim MLS yang bermain di Harrison, New Jersey.

Pencarian di VividSeats mengungkapkan bahwa ada beberapa kursi seharga USD3.600 untuk baris pertama, tapi Anda harus membeli keempatnya dengan total hampir USD15.000. Tentu saja, ada banyak kursi yang lebih murah seharga USD345 atau setara Rp5,2 juta. (Kurs: Rp15.268/USD)

Bagi New York Red Bulls, penampilan Messi sangat berpengaruh pada tren dan mencapai harga tertinggi.

"Messi menjadi tren sebagai (penjualan) tiket terpanas Red Bull dalam lebih dari satu dekade," kata juru bicara VividSeats kepada CNN.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/455/3187668/bencana-wmlT_large.jpg
Ini Pemilik PT Toba Pulp Lestari 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/455/3187489/sawit-Nnbc_large.jpg
Daftar 7 Orang Terkaya Indonesia yang Punya Bisnis Sawit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/455/3185472/uang-RNra_large.jpg
1 Persen Orang Terkaya Kuasai 50 Persen Kekayaan Indonesia, Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/455/3179899/harta_kekayaan_dan_gaji_ketua_kpu-pMmv_large.jpg
Harta Kekayaan dan Gaji M. Afifuddin, Ketua KPU yang 59 Kali Naik Jet Pribadi dan Habiskan Rp90 Miliar 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/455/3178653/bill_gates-yDWv_large.jpg
Punya Harta Kekayaan Rp1.757,9 Triliun, Ini 5 Tips Hemat Ala Bill Gates
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/455/3177266/harta_kekayaan-0jE4_large.jpg
Ternyata Segini Kekayaan Atalia Praratya di LHKPN yang Rumahnya Digeruduk Santri
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement