Efek Messi Main di Inter Miami, Harga Tiket Nonton Bola Naik hingga 1.000%

JAKARTA – Efek Lionel Messi harga tiket nonton bola naik hingga 1.000%. Pemain sepak bola superstar Lionel Messi di area New York mampu menghabiskan biaya yang setara dengan makan malam steak di Peter Luger.

Melansir CNN Business di Jakarta, Rabu (23/8/2023), pertandingan Inter Miami CF pada hari Sabtu menandai pertandingan musim reguler pertama Messi di Major League Soccer, dan permintaan untuk menyaksikannya membuat harga tiket naik hampir 1.000% lebih tinggi dari biasanya untuk New York Red Bulls.

Penjual tiket VividSeats mengatakan, bahwa harga rata-rata untuk pertandingan akhir pekan ini adalah USD483 setara Rp7,3 juta. Harga tersebut jauh di atas harga normal yakni Rp702.356 untuk mendapatkan tiket tim MLS yang bermain di Harrison, New Jersey.

Pencarian di VividSeats mengungkapkan bahwa ada beberapa kursi seharga USD3.600 untuk baris pertama, tapi Anda harus membeli keempatnya dengan total hampir USD15.000. Tentu saja, ada banyak kursi yang lebih murah seharga USD345 atau setara Rp5,2 juta. (Kurs: Rp15.268/USD)

Bagi New York Red Bulls, penampilan Messi sangat berpengaruh pada tren dan mencapai harga tertinggi.

"Messi menjadi tren sebagai (penjualan) tiket terpanas Red Bull dalam lebih dari satu dekade," kata juru bicara VividSeats kepada CNN.